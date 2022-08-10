أبو عرة: المقاومة بالضفة تتصاعد مع زيادة إجرام الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة "حماس" مصطفى أبو عرة، أن دماء الشهداء تنبت عشرات المجاهدين والمقاومين، وذلك في تعقيبه على استشهاد المقاومين إبراهيم النابلسي وإسلام صبوح خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في البلدة القديمة بمدينة نابلس.وقال أبو عرة إن الضفة الغربية وفلسطين عموماً ولّادة، ومقاومتها متجددة، وكلما ذهب جيل ورثه جيل آخر، وكلما ارتقى شهيد أنبت بدمائه الزكية الطاهرة عشرات المجاهدين والمقاومين.وشدد على أن المقاومة تتصاعد في الضفة الغربية بشكل واضح، في ظل تنامي إجرام الاحتلال ومستوطنيه، وتواصل اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، لتهيئة الظروف المواتية لبناء الهيكل المزعوم، وصولاً إلى التقسيم المكاني والزماني للأقصى.ولفت إلى أن الاحتلال يقوم في كل ليلة بحملة اعتقالات في صفوف الشعب الفلسطيني، فضلاً عن هدم البيوت، ومصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان، متسائلاً: "ماذا ينتظر الاحتلال وأعوانه غير المقاومة لهذه الجرائم المتجددة".وطالب القيادي أبو عرة السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، الذي اعتبره خيانة كبرى بحق الشعب الفلسطيني وقضيته، واعتبره أيضاً شراكة حقيقية في عمليات اغتيال المقاومين الفلسطينيين.