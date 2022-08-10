شؤون فلسطينية

المصري: مشاركة الآلاف في تشييع شهداء نابلس استفتاء على المقاومة والوحدة الوطنية

المصري: مشاركة الآلاف في تشييع شهداء نابلس استفتاء على المقاومة والوحدة الوطنية
ماجدي المصري
رام الله - دنيا الوطن
قالت عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ماجدة المصري، في تصريح لها أثناء تشيع شهداء نابلس، إن مشاركة عشرات الآلاف من الشباب وأهالي مدينة نابلس ومخيماتها ومن خارج المحافظة في التشييع المهيب للموكب، هو استفتاء واضح على المقاومة ودعوة صريحة لمواصلتها بما ينبئ بأن الانتفاضة الشاملة على طريق العصيان الوطني قادمة لا محالة.

وأضافت المصري "أن ما جرى في نابلس اليوم من عدوان ومقاومة منقطعة النظير وتشييع مهيب، قد أرسل رسالة واضحة للعدو تؤكد أن عمليات القتل والإجرام لن تضعف روح المقاومة بل تساهم في اتقادها، ورسالة أخرى للقيادة الفلسطينية وفصائل العمل الوطني والإسلامي آن الأوان لقراءتها".

وأوضحت "أن هناك حالة وطنية متأججة ضد العدو، وحالة احتقان وغضب شديدين تجاه الوضع الداخلي الفلسطيني الذي لا يرتقي إلى مستوى التحديات والمواجهات وعمليات الاشتباك مع العدو المحتل سواء في الضفة الفلسطينية المحتلة أو في العدوان الأخير على غزة".

وخلصت المصري "أن المسؤولية التاريخية تقتضي التوجه الى طاولة الحوار الوطني الشامل للخروج من الأزمة الراهنة، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي مصالح وأجندات فئوية".

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