شؤون فلسطينية

منظمة العدل والتنمية: اغتيال قيادات "فتح" يهدد بانهيار اتفاق أوسلو

منظمة العدل والتنمية: اغتيال قيادات "فتح" يهدد بانهيار اتفاق أوسلو
فتح
رام الله - دنيا الوطن
أدانت منظمة العدل والتنمية الحقوقية اغتيال إسرائيل، للقيادي في كتائب شهداء الأقصى إبراهيم النابلسي وعدد من مرافقيه.

 واتهمت إسرائيل بالوقوف خلف اغتيال مسؤول ‏الارتباط في الأمن الوطني الفلسطيني التابع لحركة "فتح" العميد سعيد علاء الدين ‏العسوس بمخيم عين الحلوة بلبنان.

واكد المتحدث الرسمي للمنظمة والباحث السياسي زيدان القنائى أن اغتيالات إسرائيل لقيادات "فتح" وتخطيط حكومة لابيد لاغتيالات جديدة لقيادات "فتح" داخل لبنان أو الضفة الغربية يهدد بانهيار اتفاقية أوسلو الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية برعاية أمريكية.

وأكدت المنظمة ان موجة الاغتيالات الإسرائيلية التي تستهدف كافة الفصائل الفلسطينية وقيادات "فتح" تدخل في اطار الدعاية الانتخابية لحكومة لابيد في ظل اقتراب انتخابات الكنيست والمنافسة مع حزب نتنياهو حيث تعمل حكومة لابيد على كسب شعبية بالشارع الإسرائيلي وإظهار أنها حكومة قوية قادرة على تحقيق الأمن للإسرائيليين.

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