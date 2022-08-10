غزة: هيئة شؤون الأسرى تزور المحرر أبو هولي لتهنئته بالحرية

رام الله - دنيا الوطنزار وفد من هيئة شؤون الأسرى والمحررين في غزة خيمه الاستقبال للأسير المحرر عاكف أبو هولي لتهنئته بالحرية من سجون الاحتلال.وتشكل الوفد من رئيس لجنة إدارة الهيئة بغزة حسن قنيطة وعضو اللجنة المكلفة عاطف مرعى مدير عام برنامج التأهيل، إضافة لعدد كبير من مدراء وموظفي الهيئة، حيث أجرى رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر خلال الزيارة اتصالا هاتفيا مع أبو هولي لتقديم التهاني والمباركة له بمناسبة الحرية بعد اعتقاله الطويل الذي يزيد عن عشرون عاماً.أبدى أبو بكر استعداده واستعداد الهيئة لتقديم كل ما يلزم من تسهيلات وإمكانيات لضمان حقه في العيش بكرامة بين أهله وذويه وهذا ما ينطبق على كل أسرانا الذين من أجلهم أسست هيئة شؤون الأسرى والمحررين.وعبر وفد الهيئة عن تمنياته للمحرر أبو هولي بحياة هانئة وسعيدة بين أهله وذويه تعوضه عن رحلة المعاناة وسنوات القهر والحرمان التي أمضاها خلف أسوار سجون الاحتلال.وأكد قنيطه بأن فرحة شعبنا الفلسطيني لن تكتمل إلا بالحرية الكاملة لجميع أسرانا الأبطال وأسيراتنا الماجدات وفى مقدمتهم الأسرى القدامى الذى سيبقى لهم أمانه في أعناق كل مؤسسات وفصائل العمل الوطني بكافه مسمياتها وعناوينها وعلى رأسهم هيئة شؤون الأسرى والمحررين.