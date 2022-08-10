المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة تبحث مجالات التعاون مع مبادرة سيباد و"جايكا"





رام الله - دنيا الوطنبحث المدير التنفيذي للمدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة الوكيلوجدي زياد عبد الحليم، بمكتبه اليوم، مجالات تعزيز التعاون والشراكة في مجال التدريب في فلسطين، مع مساعدة مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاستراتيجية وممثلة مبادرة سيباد لدرى مجلس الوزراء السيدة أنصار هب الريح، والسيد فراس فرسخ ممثل وكالة اليابان للتعاون الدولي جايكا.وحضر الاجتماع مدير عام التدريب في المدرسة الوطنية السيد عصام دنادنة، ومدير دائرة المباني والمرافق السيدة رجاء عباس.جاء هذا التعاون ضمن مبادرة سيباد لدعم دولة فلسطين، حيث تم الاتفاق على عقد تدريبات خاصة بوزارة الزراعة في مجالات التلقيح الاصطناعي لعدد من المرشدين الزراعيين في مديريات وزارة الزراعة، ويعطي الدورات مدربين متخصصين في مجالالزراعة من دولة أندونيسيا، ويعتبر هذا الاتفاق باكورة تعاون في مجال التدريب بين المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة ومبادرة سيباد ووكالة اليابان للتعاون الدولي جايكا.يذكر أن مبادرة "سيباد" هي مبادرة أطلقتها الحكومة اليابانية بالتعاون مع دول شرق آسيا والبنك الإسلامي للتنمية لتنسيق الجهود الرامية إلى دعم فلسطين في مساعيها لبناء القدرات.وتعتبر هذه المبادرة آلية تنسيقية لتقسيم العمل ما بين تلك الدول المشاركة في المبادرة، بهدف دعم العملية التطويرية الفلسطينية وبناء مؤسساتها وصولاً الى بناء الدولة.والدول المنضوية في سيباد هي 8: اليابان، وأندونيسيا، وماليزيا، وتايلند، وسنغافورة، وفيتنام، وسلطنة بروناي، وفلسطين".