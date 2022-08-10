الوزير المالكي ونظيره الكولومبي يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، ونظيره الكولومبي الفارو ليبا، سبل تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، سيما انها علاقة تاريخية تعود إلى أوائل المهاجرين الفلسطينيين إلى كولومبيا منذ بدايات القرن التاسع عشر.جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرين في مقر وزارة الخارجية الكولومبية اليوم.في بداية اللقاء، هنأ الوزير المالكي وزير الخارجية الجديد بالثقة التي منحها له الرئيس بيترو وعبر له عن تمنياته له بالنجاح في مهمته، كما أكد له رغبة فلسطين في ان تفتح بلاده سفارة لها في فلسطين خدمة لأبناء الجالية الكولومبية وتعزيزا للعلاقة الثنائية، واتفق الطرفان على توقيع اتفاقيات تعاون وتفاهم ومشاورات قريبا.من جهته، أكد الوزير ليبا على رغبة حكومة بيترو في إنجاز هذه الاتفاقيات ومراجعة أخريات. وأنها تنظر لفلسطين نظرة تضامن ومؤازرة لا شك ستنعكس على سياساتها في الأيام المقبلة.وتطرق الوزيران الى مراجعة عديد الخطوات التي تم اعتمادها من قبل الإدارة السابقة والتي تعتبر مخالفة للقانون الدولي ومسيئة لطبيعة العلاقة الإيجابية المفترض أن تسود بين كولومبيا وفلسطين. حيث أبدى الوزير الكولومبي تفهما كبيرا اذا ما تبين انها تنتهك القانون الدولي.ولقد وجه الوزير المالكي الدعوة لنظيره ليبا، لزيارة فلسطين في الوقت الذي يناسبه، وبدوره قبل الوزير الكولومبي الدعوة ووعد بتلبيتها في القريب.