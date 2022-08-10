شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يلتقي مجلس أمناء جامعة الاستقلال برئاسة إسماعيل جبر

الرئيس عباس يلتقي مجلس أمناء جامعة الاستقلال برئاسة إسماعيل جبر
مجلس أمناء جامعة الاستقلال الجديد
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مجلس أمناء جامعة الاستقلال الجديد، الذي عقد اجتماعه الأول اليوم، لانتخاب رئيس مجلس الأمناء، ونائبا له، وأمينا للسر.

وأكد الرئيس عباس، الدور الكبير والهام الذي تلعبه جامعة الاستقلال بشقيها الأكاديمي والأمني في رفد قطاع الأمن الفلسطيني بالخبرات المؤهلة علمياً وأكاديمياً.

وأشار الرئيس، إلى أهمية استكمال مسيرة الجامعة المميزة وتطويرها بما يعود بالنفع على القطاع الأكاديمي والمؤسسة الأمنية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني.

وكان مجلس أمناء جامعة الاستقلال المكلف من قبل الرئيس عقد اجتماعاً له، حيث تم انتخاب الفريق الحاج إسماعيل جبر رئيساً لمجلس الأمناء، والدكتور أحمد مجدلاني نائباً لرئيس مجلس الأمناء، واللواء زكريا مصلح أميناً للسر.

وعقب إجراء الانتخابات، تم تداول عدد من القضايا المتعلقة بعمل مجلس الأمناء وانتظام اجتماعاته، حرصاً على انتظام عمل وبرامج الجامعة.

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