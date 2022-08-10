شؤون فلسطينية

تدخلات عاجلة للمتضررين من العدوان.. طالع قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة

تدخلات عاجلة للمتضررين من العدوان.. طالع قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة
رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي، اليوم الأربعاء، اجتماعها الأسبوعي، بمقر رئاسة العمل الحكومي في غزة، واطلعت اللجنة على مذكرات مقدمة من الوزارات المختلفة حول تقارير عملها خلال العدوان ومتابعتها لتنفيذ التوجيهات الحكومية الصادرة بالخصوص.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، كما وأقرت محاضر اجتماعات لجنتي: الشئون الإدارية والأراضي، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.
وأقرت اللجنة، عددًا من التدخلات الحكومية العاجلة للمتضررين من العدوان، سيما ذوي الشهداء والجرحى وأصحاب البيوت المهدمة.

كما وأقرّت أيضًا، صرف مبلغ مالي لوزارة الأشغال العامة والإسكان بغرض التدخل العاجل لترميم وتدعيم عدد من المنازل والوحدات السكنية المتضررة خلال العدوان.

وقالت إنها أقرّت إلغاء تخصيص وإيجار عدد من قسائم الأراضي التي لم يلتزم مستلميها بشروط التخصيص أو الإيجار، وإعادتها لذمة سلطة الأراضي.

وأعلنت عن اعتماد جائزة مسابقة أفضل مبادرة للعمل الخيري في قطاع غزة للعام 2022م، لتشجيع المبادرات الخيرية وتكليف هيئة الشباب والثقافة بتنفيذها.

وأقرّت المصادقة على اتفاقية تعاون مع مستشفى سمو الشيخ حمد لاستفادة الموظفين الحكوميين من خدمات المستشفى وتقسيط الالتزامات المالية المترتبة على هذه الخدمات.صرف مبلغ مالي لصالح الهيئة العامة للشباب والثقافة، بغرض تغطية نفقات المخيمات الصيفية.

وأشارت إلى توسيع مهام اللجنة الخاصة بمعالجة أراضي الأقساط، لتشمل أراضي أقساط رفح التي لم يثبت تعاقدها.



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