حزب الشعب يدين الجريمة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة نابلس

رام الله - دنيا الوطندان حزب الشعب الفلسطيني بشدة الجريمة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة نابلس، وذلك عقب اقتحام بلدتها القديمة وقصف أحد منازلها بالصواريخ، وما رافق ذلك من اطلاق نار متعمد تجاه المدنيين العزل، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة من المقاومين، وإصابة أكثر من 40 مواطناَ ومواطنة بجروح مختلفة، إضافة إلى الدمار الذي الحقته في عدد من منازل وممتلكات المواطنين.ويقول الحزب إنه وفي الوقت الذي يدين فيه جريمة الاحتلال هذه، ويعتبرها جزء من الحرب المفتوحة والمتعددة الأشكال والأدوات على شعبنا الفلسطيني، ينعى المقاومين الأبطال، الشهداء: إبراهيم النابلسي وإسلام صبوح، وحسين جمال طه، الذين سقطوا في مدينة نابلس خلال تصديهم ومقاومتهم لقوات الاحتلال الغازية للمدينة، ويتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين.كما يدعو حزب الشعب إلى ضرورة تكثيف الجهود الوطنية الرسمية والشعبية من أجل تعزيز صمود شعبنا وحماية مناضليه وأبنائه وبناته كافة، ومواصلة التحرك السياسي والحقوقي على كل المستويات لتعرية جرائم الاحتلال، والتصدي موحدين وبكل السبل لجرائم هذا الاحتلال وعصابات مستوطنيه.