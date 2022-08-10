الهباش: جريمة الاحتلال في نابلس "إرهاب دولة" لن ينجح في كسر إرادة شعبنا

رام الله - دنيا الوطندان الشيخ الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، جريمة الاحتلال باغتيال ثلاثة شبان فلسطينيين في مدينة نابلس صباح اليوم، مؤكداً أن دولة الاحتلال ارتكبت اليوم في نابلس جريمة حرب مكتملة الأركان ومارست إرهاب دولة منظم يخالف كافة المواثيق والأعراف الدولية، عدا عن كونها جريمة ضد الإنسانية وتعبر عن العقلية الإجرامية لديها.وقال الهباش في بيان صحفي، إن جرائم الاحتلال وفظاعاته التي يرتكبها يومياً بحق أبناء شعبنا ومقدساته لن تنجح في كسر إرادة شعبنا ونضاله المشروع ضد الاستعمار والاحتلال ، بل ستزيد من إصرار شعبنا على الاستمرار في مقاومة المحتل حتى زواله عن أرضنا وننعم بالحرية وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.وطالب قاضي القضاة أبناء شعبنا الفلسطيني وفصائله في كل مكان التوحد ونبذ كل عناصر الخلاف والفرقة، مضيفاً أننا أمام عدو مجرم لا يفرق بين فلسطيني وآخر ونحن جميعاً أهداف لآلة البطش والعدوان ورصاص الاحتلال يستهدفنا جميعاً، فالهدف لدى الاحتلال ان تكون هذه الأرض له وحده لا ينازعه فيها أحد، وهذا لن يكون أبداً أمام إصرار وصمود الشعب الفلسطيني الذي ينبض بالحياة ويتوق للحرية والانعتاق من الاحتلال.وتقدم الهباش بأحر التعازي لذوي الشهداء وعائلاتهم، مؤكداً أن دماء الشهداء نور يضيء لنا طريق النصر والحرية وهو يوم قريب بإذن الله، ويقولون متى هو ؟ قل عسى أن يكون قريباً .