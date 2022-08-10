شؤون فلسطينية

الاحتلال يشرع بعمليات هدم وتجريف في الضفة والقدس

الاحتلال يشرع بعمليات هدم وتجريف في الضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
شرعت قوات الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، بأعمال هدم وتجريف في مناطق متفرقة في الضفة والقدس.

 وهدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، جزءا من منزل قيد الإنشاء في مخيم شعفاط، شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

 واقتحم الاحتلال مخيم شعفاط برفقة قوات من شرطة الاحتلال، وجرفت أرضية منزل قيد الإنشاء في منطقة رأس خميس بالمخيم، تعود ملكيته لعائلة حمود، بحجة البناء دون ترخيص.

كما شرعت قوات الاحتلال بعمليات هدم في منطقة الواد الأحمر قرب قرية فصايل في الأغوار الوسطى.

وهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 300 مبنى بالضفة الغربية والقدس المحتلتين منذ مطلع العام الجاري، بحسب إحصاءات وثقتها منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا).

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