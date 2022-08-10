شؤون فلسطينية

صالح رأفت يستنكر العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس

صالح رأفت يستنكر العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس
صالح رأفت
رام الله - دنيا الوطن
استنكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، صالح رأفت، العدوان الإسرائيلي المتصاعد على أبناء شعبنا وارتكاب المزيد من الجرائم بحقه، وإصرار دولة الاحتلال الإسرائيلي لجر المنطقة نحو دوامة غير منتهية من العنف وعدم الاستقرار.

ولفت في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا التصعيد يهدف في هذه التوقيت لكسب أصوات المستوطنين المتطرفين في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة على حساب حياة وحقوق ومقدرات شعبنا.

واستنكر عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس والذي أسفر عن ارتقاء ثلاثة شهداء، إضافة إلى إصابة 69 بينها 7 حرجة، والذي يأتي بعد العدوان الغاشم على قطاع غزة، مؤكداً على أهمية تظافر الجهود بين جميع القوى الفلسطينية للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية، واعلاء المصلحة الوطنية العليا وبالأخص استعادة الوحدة الفلسطينية. 

وأضاف رأفت أن هذا العدوان العسكري المتواصل، وتصعيد إسرائيل لجرائمها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، في الوقت الذي يعقد فيه مجلس الأمن الدولي بطلب من دولة فلسطين جلسة لبحث العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا، يعكس استهتاراً واضحاً من قبل إسرائيل وحكومتها بالمجتمع الدولي.

وفي نهاية تصريحه حيا رأفت أبناء مدينة وقرى ومخيمات نابلس الذين خرجوا من أجل فك الحصار عن البلدة القديمة وتصدوا للاحتلال بصدورهم العارية مما أدى سقوط المزيد من الجرحى، مشدداً على أهمية استنهاض شعبنا في كل البلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية من أجل التصدي بكل أشكال المقاومة الشعبية لاعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين؛ داعياً إلى مواصلة تشكيل لجان الحراسة الشعبية في كل المدن والمخيمات والبلدات التي تتعرض دوماً للاعتداءات الإسرائيلية.

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صالح رأفت يستنكر العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس

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