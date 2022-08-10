(حرية) يدين إقدام قوات الاحتلال على إعدام ثلاثة فلسطينيين في نابلس

رام الله - دنيا الوطنيدين تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على إعدام ثلاثة مواطنين فلسطينيين ميدانياً، خلال اقتحامها للبلدة القديمة بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.وفي سياق متابعة التجمع (حرية) لجريمة إعدام ثلاثة مواطنين فلسطينيين، ووفقاً للمعلومات التي تلقها التجمع من شهود العيان فقد تسللت قوة إسرائيلية خاصة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 09/08/2022 إلى البلدة القديمة بمدينة نابلس وحاصرت أحد المنازل السكنية التي كان يتواجد فيها المواطنين الثلاثة، صاحب ذلك عملية اقتحام واسعة النطاق نفذتها قوات الاحتلال للبلدة القديمة عند حوالي الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم.وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد أطلقت قوات الاحتلال عدد من الصواريخ المحمولة على الاكتاف تجاه المنزل المدني الذي تواجد فيه المواطنين الثلاثة، أدى ذلك إلى مقتلهم وهم: إبراهيم النابلسي، واسلام صبوح، وحسين جمال طه، بالإضافة لتدمير المنزل المحاصر وإلحاق الضرر بالمنازل المجاورة له.الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي المقتحمة استخدمت القوة المفرطة في تعاملها مع المواطنين الذين حاولوا منع هذه الجريمة ما أدى إلى إصابة (40) مواطن بالرصاص الحي، وبحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية فإن (4) إصابات وصلت مستشفى رفيديا الحكومي وصفت بالخطيرة.