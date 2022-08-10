"العمل" بغزة تفتح باب التسجيل للشركات لتشغيل أوائل التدريب المهني
أعلنت وزارة العمل بغزة، اليوم الأربعاء، فتح باب التسجيل لشركات القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية للاستفادة من مشروع تشغيل أوائل خريجي التدريب المهني التابعة لوزارة العمل – قطاع غزة "فرصة".
وقالت الوزارة: إن "المشروع يهدف إلى تشغيل أوائل خريجي مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل في مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية"، مُوضحًة أن ذلك عن طريق دمجهم في شركات القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية، على أن يكون مدة العقد ثلاثة شهور مدفوعة الأجر.
وبينت الوزارة أن هناك نموذج لتعبئة طلب التسجيل للاستفادة من المشروع عبر رابط الدخول الموحد.
وأكدت أن هناك عدة شروط الاستفادة من مشروع تشغيل أوائل خريجي التدريب المهني، من ضمنها: أن تكون المؤسسة/ المنشأة مرخصة لدى الجهات الرسمية المعنية، تقدم المؤسسة بطلب يبين احتياجها الفعلي من خريجي التدريب المهني.
وتابعت: "من ضمن الشروط، أن تكون المؤسسة فاعلة وذات سمعة طيبة، وأن تلتزم المؤسسة بقانون العمل الفلسطيني، بالإضافة إلى التزامها بتوفير بيئة عمل مناسبة لكل مستفيد في مجال اختصاصه طوال فترة المشروع".
واختتمت الوزارة: "كما ويجب على المؤسسة أن تكون قادرة على توفير فرصة تشغيل وتدريب عملي للمستفيدين، بالإضافة إلى توفير معايير السلامة والصحة المهنية للمستفيدين".
مرفق كشف المهن المتاحة في كل محافظة:
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