الليكود يُجري الانتخابات الداخلية اليوم لاختيار مرشحي (كنيست)





وأضافت القناة، أن المحكمة المركزية في تل أبيب قررت أمس منع ترشح ديفيد لانيادو في الانتخابات، وقد طلب رئيس الحزب بنيامين نتنياهو من المقترعين عدم التصويت للانيادو الذي أدين قبل سنوات باقتحام وسرقة منازل والاعتداء على امرأة.





وفي سياق متصل، أسفرت الانتخابات الداخلية لحزب "العمل" التي جرت أمس، عن فوز النائبة نعاما لزيمي بالمرتبة الثانية بعد رئيسة الحزب ميراف ميخائيلي التي تتصدر قائمة المرشحين للكنيست.





وحل غلعاد كاريف في المكان الثالث، تليه افرات رايتن، ثم رام شيفع في الخامس وايميلي مواتي في السادس ويايا فينك في المكان السابع وابتسام مراعنة في الثامن، في حين تراجع الوزيران عومير بار ليف إلى المركز التاسع ونحمان شاي إلى السابع عشر، وفق القناة.

وبحسب القناة، يحق لـ140 ألف منتسب الإدلاء بأصواتهم في 110 صناديق منتشرة في أنحاء البلاد.