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شؤون فلسطينية

قلنديا: اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الاحتلال

قلنديا: اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الاحتلال
قوات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
اشتبك مقاومون فلسطينيون الليلة الماضية، مع جنود الاحتلال المتمركزين قرب حاجز قلنديا العسكري، الذي يفصل شمال الضفة الغربية عن مدينة القدس المحتلة.

وأظهرت مقاطع فيديو هروب جنود الاحتلال على حاجز قلنديا، خلال الاشتباك المسلح مع المقاومين الفلسطينيين.

ويشهد حاجز قلنديا عمليات للمقاومة بشكل متكرر، تتنوع ما بين عمليات إطلاق نار ودهس وطعن تستهدف جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز العسكري.

وتصاعدت أعمال المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال في الضفة الغربية خلال الفترة الأخيرة، ووقعت قبل يومين عملية إطلاق نار في جبل جرزيم بنابلس، وأخرى في سلواد برام الله.

وخلال شهر تموز/ يوليو الماضي، تنوعت أعمال المقاومة بين الاشتباكات المسلحة خاصة في نابلس وجنين، والفعل الشعبي المقاوم، وأضحت المواجهات والعمليات العسكرية حاضرة بشكل يومي في مختلف مدن الضفة وقراها.

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