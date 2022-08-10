دولي

تعليق البيت الأبيض على مداهمة (FBI) منزل ترامب

تعليق البيت الأبيض على مداهمة (FBI) منزل ترامب
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
نفى البيت الأبيض علمه بتفتيش مقرّ إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب، معتبرا أنه تحقيق مستقل تتولاه وزارة العدل، وقضت محكمة استئناف بحق مجلس النواب في الإطلاع على الإقرارات الضريبية لترامب.

ووفق قناة (الجزيرة)، فإن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير قالت للصحفيين الثلاثاء إن "الرئيس جو بايدن لم يطلع على ذلك ولم يكن على علم به، فلم يتلق أي شخص في البيت الأبيض تنبيها مسبقا".

وأضافت أن "بايدن علم بالمسألة من خلال وسائل الإعلام، وأنه يؤمن بسيادة القانون واستقلالية وزارة العدل.

واعتبر البيت الأبيض أن "تحقيقات وزارة العدل يجب أن تكون بعيدة عن التأثير السياسي".

من جانبه، قال ترامب إن "بايدن كان يعرف كل شيء عن المداهمة تماما كما كان يعرف كل شيء عن صفقات ابنه هانتر".

واعتبر أن "ما حدث هجوم منسق من اليسار الراديكالي الديمقراطي".

وكان ترامب قال في وقت سابق إن عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI) فتشوا مقرَّ إقامته في فلوريدا المعروف بمار إيه لاغو، وكسروا خزانته الشخصية وصادروا ما فيها.

وذكر في بيان أن "التفتيش جاء دون سابق إعلام وعلى نحو غير ضروري وغير لائق"، مضيفا أن "ما وصفه باستخدام نظام العدالة ضده وهجوم الديمقراطيين عليه لن يمنعه من الترشح للرئاسة عام 2024".

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مصادر مطلعة على التحقيقات، أن "عملية الدهم تمت بإذن قضائي وبموافقة مدير إف بي آي ووزير العدل، بحثا عن وثائق سرية حكومية مفقودة رفض ترامب تسليمها بعد خروجه من البيت الأبيض، وأن ترامب لم يكن في المنزل وقت عملية الدهم".

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