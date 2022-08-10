العراق: "قوى مدنية" تدعو لتظاهرة جماهيرية الجمعة المقبل

رام الله - دنيا الوطندعت مجموعة "قوى مدنية" في العراق، أمس، إلى تظاهرة جماهيرية يوم الجمعة المقبل.وذكرت في بيان صحفي: "اجتمعت قوى ونخب مدنية وديمقراطية، اليوم، وبحثت في آخر التطورات السياسية، وأكدت موقفها الثابت من عملية التغيير الديمقراطي المنشود". وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).وأضافت: "دعونا إلى تظاهرة جماهيرية واسعة، يوم الجمعة القادم 12 أغسطس 2022 في الساعة السادسة مساء، في ساحة الفردوس وسط بغداد".وتابعت: "ندعو القوى المجتمعة الجماهير المكتوية من نار المحاصصة والفساد ومعها جميع القوى والاتحادات والمنظمات إلى المشاركة الواسعة في هذه التظاهرة، والتأكيد على مطالبها بالتغيير الشامل".