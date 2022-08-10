الاحتلال يعتقل قياديًا في حركة الجهاد على حاجز "الكونتينر"

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، قياديًا في حركة الجهاد الإسلامي شرق بيت لحم.ووفق إذاعة (القدس) المحلية، فإن قوات الاحتلال قامت باعتقال القيادي في حركة الجهاد فراس حسان على حاجز "الكونتينر" شرق بيت لحم.في السياق، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، حاجز "الكونتينر" العسكري، شمال شرق بيت لحم، والذي يفصل جنوب الضفة عن وسطها.وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار في بيت لحم حسن بريجية، بأن جنود الاحتلال أغلقوا الحاجز أمام مرور المركبات دون معرفة الأسباب.وشدد بريجية على أن إغلاق الحاجز تسبب في أزمة مرورية خانقة، في الشارع الرابط بين جنوب ووسط وشمال الضفة الغربية.