(لانجيا هنيبا).. فيروس فتاك جديد يظهر في الصين بمعدل وفاة يصل إلى 75%

اكتشفت علماء في الصين، نوعا جديدا من فيروس (هنيبا) الذي ينتقل من الحيوانات يُسمى فيروس (لانجيا هنيبا، أو لاني) والذي يمكن أن يصيب البشر، في مقاطعة شاندونغ شرقي البلاد ومقاطعة خنان في الوسط.





وأعلن الأطباء في الصين إصابة 35 شخصا، حيث ينتمي لانجيا إلى عائلة فيروسات معروف أنها تقتل ما يصل إلى ثلاثة أرباع البشر في حالات الإصابة الشديدة. وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



ويعتقد العلماء أن حيوان الزباب الذي ينتمي إلى فصيلة القنافذ، المصدر الرئيسي لانتشار هذا المرض.



ولم تسفر أي من الحالات الجديدة، التي تم اكتشافها في مقاطعتي خنان وشاندونغ بشرق الصين، عن وفاة ومعظمها خفيفة الأعراض والتي تشبه الإنفلونزا.



وتتبع باحثون بقيادة معهد بكين لعلم الأحياء الدقيقة والأوبئة، الأعراض لدى المرضى لمعرفة مدى تأثر الأشخاص بفيروس لانجيا.



وتوصل الباحثون إلى أن أكثر الأعراض شيوعا التي عانى منها مرضى لانجيا هي الحمى، والتعب، والسعال، وفقدان الشهية، وآلام العضلات، والشعور بالغثيان.



وعانى حوالي 35 بالمئة من مشاكل في الكبد، بينما شهد 8 بالمئة تراجعا في وظائف الكلى.



رام الله - دنيا الوطن