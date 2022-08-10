الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من رام الله وجنين





كما واعتقلت قوات الاحتلال فضل حامد أبو عليا (55 عاما)، من قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، ومحمد علي زايد من قرية دير جرير شرق المدينة، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.



وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا "لم تعرف هويته" عند مدخل قرية عابود شمال غرب رام الله.



هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، مواطنين من بلدة جبع، جنوب جنين.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت رازي غسان صقر علاونة، وعباس أحمد خليلية من جبع، على حاجز عسكري قرب رام الله.



رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: كرم سامي النعسان (25 عاما)، وأحمد نعمان أبو نعيم (18 عاما).