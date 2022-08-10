اليابان: الحكومة تقدّم استقالتها بالكامل لرئيس الوزراء "كيشيدا"

وقالت وكالة (كيودو) اليابانية، إن اجتماعًا خاصًا لمجلس الوزراء قد بدأ في الساعة 11.30 بالتوقيت المحلي (05.30 بتوقيت موسكو). وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وكما هو متوقع، سيُعرف قريبًا التكوين الجديد للحكومة اليابانية بقيادة رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا.



وكان التعديل الوزاري متوقعًا في الأصل في بداية أيلول/ سبتمبر القادم، لكن كيشيدا قرر إجراؤه الآن بسبب نيته الإسراع في الترويج للمفهوم الاقتصادي "للرأسمالية الجديدة" ، والحاجة إلى اتخاذ إجراءات بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، ومن أجل التحضير المسبق لدورة البرلمان.









رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام، يابانية، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة اليابانية بأكملها قدمت اساقالتها إلى رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.