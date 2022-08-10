"الديمقراطية" تشيد بالموقف الروسي في إدانة العدوان الإسرائيلي على القطاع

رام الله - دنيا الوطنأشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بالموقف المتقدم لوزارة الخارجية الروسية، في إدانة العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا ومقاومته في قطاع غزة، ودعمها المتقدم لشعبنا في تحقيق أهدافه في دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو)67.وقالت الجبهة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن الموقف الروسي يشكل عنصراً رئيساً ومهماً، من شأنه أن يعزز قدرة شعبنا على مواصلة نضاله المشروع من أجل حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف، كما من شأنه أن يحدث توازناً دولياً لصالح قضيتنا الوطنية.وأكدت الجبهة حرصها على تدعيم وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون الإيجابي بين فلسطين وروسيا الاتحادية، وبين الجبهة الديمقراطية وحكومة روسيا الاتحادية، باعتبار ذلك من شروط الوصول إلى حل متوازن لقضية شعبنا، في العودة وتقرير المصير والاستقلال، باعتباره الحل الادنى المسؤول في نضالنا المرحلي.وفي السياق نفسه، أدانت الجبهة الديمقراطية السياسة العدوانية للولايات المتحدة، إزاء روسيا الاتحادية، ورأت في إجراءاتها الاقتصادية العدوانية، ضد شعوب روسيا الاتحادية، عملاً من شأنه أن يعزز الاضطراب في العالم، ويكشف زيف الإدعاء الأميركي بالحرص على السلم والاستقرار العالميين