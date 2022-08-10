هيئة الأسرى: برنامج تصعيدي للأسرى الإداريين في (عوفر)

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين وفقاً لمصادرها الخاصة والموثوقة من داخل سجن (عوفر)، أنه تم الاتفاق على برنامج تصعيدي حقيقي للأسرى الإداريين، والذي سيتخذ منحنى تصاعدي خلال الساعات والأيام القادمة .وأكدت الهيئة أن الأسير نضال أبو عكر من محافظة بيت لحم المعتقل منذ أسبوع، سلم أمس قراراً إدارياً لمدة ستة شهور، علما انه أسير سابق امضى ما مجموعه 16 عاما داخل السجون والمعتقلات، منها 13 عاماً في الاعتقال الإداري، وافرج عنه قبل 70 يوما وأعيد اعتقاله مجددا، حيث أبلغه ضابط المخابرات الإسرائيلي بكل عنصرية ان مكانه الطبيعي داخل الاسر، مما دفعه لاتخاذ قرارا الإضراب عن الماء والطعام خلال الأيام القادمة .وطالب رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر بالتحرك الحقيقي من قبل المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية لوضع حد لهذه السياسة الانتقامية العقابية، مشيراً الى أن المواجهة الحقيقية بدأت من اليوم بإرجاع وجبات الطعام، وأن الإضراب المفتوح عن الطعام سيبدأ بدخول عشرين أسيراً على رأسهم الأسير الصحفي أبو عكر، وسيتسع الإضراب وسيضم الاسرى الإداريين من كافة فصائل الحركة الاسيرة .وأضاف اللواء أبو بكر: "علينا جميعاً اليوم أن نتحمل المسؤولية، وأن نكون أوفياء للنضال والتضحية داخل لأبطالنا الأسرى واسيراتنا الماجدات، وان شكل التضامن يجب ان يكون مختلفاً، وان تكون الفعاليات ضمن برنامج وطني".