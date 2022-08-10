شؤون فلسطينية

"الأوقاف" تعلن أسماء الفائزين بمسابقة الأقصى المحلية 21 في حفظ القرآن الكريم

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة  الأوقاف والشؤون الدينية نتائج مسابقة الأقصى المحلية 21 للعام الحالي 2022.

وقد هنأ وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الشيخ حاتم البكري الفائزين وتمنى لمن لم يحالفهم الحظ هذا العام النجاح في العام القادم إن شاء الله تعالى.

وشكر الرئيس محمود عباس لدعمه المتواصل للقرآن وأهله بتكريمه لحفظة القرآن الكريم وأوائل الطلبة في مراكز التحفيظ والتجويد، والذي سيكرمهم في القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة قريباً إن شاء الله تعالى.

وشكر رئيس مجلس الوزراء د. محمد اشتيه، كما تقدم بالشكر إلى الوكيل المساعد الشيخ/ عاطف صالح، ومدير عام التحفيظ الأخت/ بيسان عارف، والمدراء العامون والمدراء في مديريات الأوقاف ورؤساء أقسام دور القرآن الكريم في المديريات والإدارة العامة للعمل النسائي ودوائرها.

وأكد على أن الوزارة ستوزع الجوائز على الفائزين في الاحتفال السنوي الذي ستقيمه الوزارة بمشيئة الله تعالى،  مشيراً إلى أن أسماء الفائزين موجودة على موقع الوزارة الإلكتروني، وكذلك في دوائر الأوقاف ودوائر العمل النسائي.

وقد شارك في المسابقة أكثر من ألف متسابق وأكد سماحته أن الهدف من المسابقة هو تشجيع حفظ كتاب الله عز وجل والعناية به وتجويده وترتيله، وتشجيع المسلمين على التنافس في حفظه وتنشئة جيل قرآني وربط المسلمين بقضيتهم وقبلتهم الأولى قضية المسجد الأقصى المبارك، علماً بأن المسابقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي:

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع تفسير سورة الإسراء.

الفرع الثاني: حفظ عشرين جزء مع التلاوة والتجويد.

الفرع الثالث: حفظ عشرة أجزاء مع التلاوة والتجويد.

وأعلن وزير الأوقاف عن أسماء الفائزين وهم:

الفرع الأول الفرع الثاني الفرع الثالث
الاسم المديرية الترتيب الاسم المديرية الترتيب الاسم المديرية الترتيب
محمد كمال عبدالفتاح أبو صبحة يــطا الأول محمود باسم ديب جعبة الخليل الأول امام محمد حسن أبو حسن جنين الأول
ماسة عبدالرحيم محمد نزال قلقيلية الثاني روزان فارس سالم صفدي العمل النسائي الأول مكرر لمار خالد عبدالرحمن جبريل قلقيلية الأول مكرر
يحيى بهاء الدين محمد مصلح رام الله والبيرة الثالث روان بهاء الدين محمد مصلح رام الله والبيرة الثالث لين احسان أحمد رجب طولكرم الثالث
بيان محمد ناجح محمد احريز الخليل الرابع ثناء فتحي عدنان ضبابات طوباس الرابع فلسطين ياسر محمد الرجبي أبوتركي الخليل الرابع
حامد يحيى حامد مساد جنين الرابع مكرر رؤى شاهر يوسف الويسي قلقيلية الخامس ريحان عدنان بشير حنيني سلفيت الخامس
عائشة ياسر طاهر عودة العمل النسائي الرابع مكرر وسام ماجد محمود ديرية بيت لحم السادس ملاك خليفة عبدالرحمن حجاجلة أريحا والأغوار الخامس مكرر
حليمة محمد محمود مرعي سلفيت السابع ياسر قاسم ياسر غنيم طولكرم السابع أحمد سعيد حسين أبو خاطر شؤون القدس السابع
ديمة عمار واصف عبدالفتاح طولكرم الثامن فلسطين ابراهيم أحمد عبدالباقي سلفيت الثامن جميلة عبدالفتاح راجح صباح العمل النسائي الثامن
اسماعيل محمد اسماعيل صبيح بيت لحم التاسع إنعام زكي أحمد أبو عصبة الخليل التاسع تامر موسى ابراهيم المطور شمال الخليل التاسع
قيس مؤيد فتحي دويكات نابلس العاشر آلاء إسماعيل عبدالله أبو دريع جنوب الخليل العاشر سمية ماهر داود العساكر بيت لحم العاشر



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