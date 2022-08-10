شؤون فلسطينية

"التربية" تطلق أندية الموهوبين ثقافياً

"التربية" تطلق أندية الموهوبين ثقافياً
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة التربية والتعليم، بالشراكة مع مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي من خلال الإدارة العامة للنشاطات الطلابية، اليوم الثلاثاء، أندية الموهوبين ثقافياً في مجالات الكتابة الإبداعية، والمناظرة، والخطابة، والعرافة والإلقاء، والنشاطات القرائية، والشعر، من قلب مدرسة صرة الثانوية للبنات في تربية نابلس، وفي جميع المديريات.  

وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذه الأندية تهدف إلى تهيئة الطلبة ليكونوا رواد علم ومعرفة في الحقول الأدبية بصورة تخلق منهم قادة شبابيين قادرين على تحمل الأعباء، وإدارة شؤون حياتهم بكفاءة، وفاعلين ومؤثرين في محيطهم مرتكزين على جدار الثقافة بصورة تحافظ على مرتكزات الرواية الفلسطينية وتكرس عادة القراءة وفق رؤية الوزارة الرامية إلى إدماجها في العملية التعليمية التعلمية، وكذلك تطبيق المهارات الحياتية التي تعلموها في مدارسهم.  

يشار إلى أن عدد الأندية لهذا العام بلغ 26 من الصفوف 7-11، موزعة على جميع مديريات التربية وتستهدف 20 طالباً/ة في كل نادٍ.  

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