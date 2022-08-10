"الثقافة" تستقبل وفداً من فناني أمريكا اللاتينية

افتتح الجلسة الوكيل المساعد للشؤون الثقافية محمد عياد بالترحيب بالفنانين، وتحدث عن عمق العلاقة بين فلسطين والاكوادور ، وكون الاكوادور هي ثالث دولة في العالم تعترف بفلسطين، وجغرافياً تقع الاكوادور على النقطة صفر من خط الاستواء وهذا منحها توازناً في كل شيء وهذا التوازن جعل للفن تميز ومذاق اخر.



وشكر عياد الفنانين كل باسمه ولقبه واطلع على أعمالهم الفنية التي ستعرض في فلسطين، كما وأعرب عن اعتزازه بدول أمريكيا اللاتينية التي هي مؤازرة للقضية الفلسطينية وثقافتها.



بدوره سفير الاكوادور بايرون سوكيلاندا فالديفيسو شكر وزارة الثقافة على حفاوة الاستقبال والكلمات المؤثرة التي تعكس العلاقة بين الدولتين، وأهمية توطيد العلاقات بين الشعوب اللاتينية.



وأضاف أن هناك الكثير الذي يمكن أن نتعلمه منكم، ونتمنى ان يحترم حق الفلسطيني في تقرير مصيره، والبحث عن حياة أفضل.



بدوره قال الفنان جوهن فارجس انكم فتحتم لنا قلوبكم في فلسطين ومن قبل وزارتكم والفن، ولد في العالم لكنه استقر في فلسطين، شكرا لكم على هذا الحب.





علماً أن الفنانين الذين حضروا هم تجمع لفنانين من الاكوادور ودول امريكا اللاتينية، كما ويشاركون في معرضين في رام الله وبيت لحم، وقدم الوفد والسفير درع تكريمي للوزارة إضافة إلى درع مقدم من السفارة الاكوادورية في فلسطين.



كما وقدمت وزارة الثقافة شهادات تقدير للفنانين، وجولة شملت مرسم الفنان جواد المالحي.









رام الله - دنيا الوطناستضافت وزارة الثقافة وفداً من فناني أمريكا اللاتينية بحضور الوكيل المساعد للشؤون الثقافية محمد عياد وسفير الاكوادور السيد بايرون سوكيلاندا فالديفيسو الثلاثاء في مقر الوزارة بمدينة البيرة.