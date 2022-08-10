شؤون فلسطينية

الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن طريقة اغتيال القيادي "الجعبري"

الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن طريقة اغتيال القيادي "الجعبري"
تيسير الجعبري
رام الله - دنيا الوطن
كشف مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي عن تفاصيل جديدة من كواليس العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتحديدنا عملية اغتيال القائد في الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري. 

وقال المسؤولون الإسرائيليون، للقناة الـ (12) الإسرائيلية: إنه "تم استخدام قنابل جديدة في عملية اغتيال الجعبري، وهي تتميز بخصائص تكنلوجية (انزلاقية) نوعية".

وأضاف المسؤولون، أن ا"لجيش الإسرائيلي استخدم قنبلة انزلاقية ذكية اخترقت جدار الطابق السابع وسقف الطابق السادس الذي يتواجد في القيادي الجعبري، وانفجرت القنبلة في نفس الغرفة التي يتواجد فيها الهدف بعد تفعيل الصاعق المتفجر". 

وزعم الجيش أنه "حصل على مخطط البرج الذي تمت فيه عملية الاغتيال، ومن خلالها تم فهم سماكة الجدران والأسقف، ومن خلالها تم تفعيل خطة التفجير في الوقت المناسب".  

ويعد تيسير الجعبري الذي استشهد يوم الجمعة، إثر غارة جوية إسرائيلية في غزة من أبرز القادة العسكريين في حركة الجهاد الإسلامي.

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