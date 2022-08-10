شؤون فلسطينية

أجواء حارة نسبيًا مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة

أجواء حارة نسبيًا مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة
ساحل مدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الأربعاء، حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الخميس، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما السبت المقبل، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وحذرت دائرة الأرصاد الجوية  الأخوة المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشر والساعة الرابعة عصراً.

كما وحذرت من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:
  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 29-20 30-20 30-20 بيت لحم 29-20 30-20 30-20
رام الله والبيرة 28-19 29-19 29-19 طولكرم 31-22 32-22 32-22
نابلس 30-20 31-20 31-20 قلقيلية 31-22 32-22 32-22
جنين 33-21 33-21 33-21 سلفيت 29-20 30-20 30-20
طوباس 34-22 34-22 34-22 روابي 30-20 31-20 31-20
الخليل 28-19 29-19 29-19 غزه 30-23 31-23 31-23
أريحا 39-25 39-25 39-25 خانيونس 30-23 31-23 31-23
الأغوار الشمالية 37-23 37-23 37-23 رفح 31-22 32-22 32-22

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