غانتس: حماس ليست شريكاً لنا وسنعمل على الاستفادة من الضغط على غزة لعودة المفقودين





وشدد غانتس على أنهم في حال اكتشفوا أي اختراق للأمن والهدوء،فإنهم سيقيمون الوضع ويقررون ماذا سيفعلون، مؤكداً على مواصلتهم نشاطهم ضد المقاومين في الضفة.



وأوضح عانتس أن تعزيز التحركات المدنية لصالح قطاع غزة مرهون بعودة الأسرى والمفقودين، وهو العائق بين تطوير القطاع وبقائه في الموقع الحالي.



وأردف في حديثه لقناة (كان) الإسرائيلية إنه وفي المواجهات الأربعة الأخيرة في غزة، كانت اليد العليا "لإسرائيل" وهذا لن يتغير إذا تم انتهاك الهدوء من جهة غزة،واستخدام القوة سيكون حاضر وقتها.



وشدد على ضرورة الاستفادة من الضغط على قطاع غزة من أجل عودة الأسرى، مشيراً إلى أنهم سيستمرون في القيام بذلك لأن هذه القضية مهمة جدا، (على حد تعبيره).



وبين أنه لا ينبغي الاستهانة بالجهاد الإسلامي، فهو في نهاية المطاف منظمة لديها ما بين 6000 و 7000 صاروخ وهذا كثير، إلا أن لديه قدرة إطلاق أقل من الآخرين



رام الله - دنيا الوطنصرح وزير جيش الاحتلال بيني غانتس أن حماس ليست شريك لهم، قائلاً: إنها "في مرمى نيراننا، وعندما نحتاج إلى استخدام القوة ضدها، سنستخدم، لقد فعلنا ذلك في الماضي، وإذا لزم الأمر سنفعل مرة أخرى".وأضاف غانتس في مقابلة على صحيفة (يديعوت أحرونوت): "نحن راضون جدًا عن نتائج العملية الأخيرة في غزة، ولقد حققنا نتائج جيدة جدا في الإضرار بالجهاد الإسلامي وفي مجال الردع أيضا أمام قطاع غزة وفي الحفاظ على حرية العمل العسكري".وأشار إلى آمله وحكومته نأمل بإستمرار وقف إطلاق النار مع غزة، موضحاً أنهم مهتمون بالحفاظ على الهدوء والأمن.