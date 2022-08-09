إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر والعروب

رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب من بلدة بيت أمر، برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط وآخرون بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب مسيرة منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي الليلة، فيما اندلعت مواجهات مماثلة في مخيم العروب المجاور أسفرت عن إصابات بالاختناق.وانطلقت مسيرة سلمية من أمام مسجد بيت أمر الكبير، وصولا إلى منطقة عصيده المحاذية للشارع الالتفافي، رفع المشاركون خلالها صور الشهداء واللافتات المنددة بجرائم الاحتلال التي كان آخرها اغتيال شهداء نابلس والخليل.وقامت قوات الاحتلال المتمركزة بالبرج العسكري المقام على مدخل البلدة بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الدخانية والصوتية صوب المواطنين، مما أدى إلى إصابة شاب برصاصة مطاطية في وجهه، فيما أصيب آخرون بالاختناق.كما اندلعت مواجهات في مخيم العروب بعد أن أغلقت قوات الاحتلال بوابة المخيم وعززت من تواجدها في المنطقة.