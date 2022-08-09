قاسم: الاحتلال يرتكب الجرائم على امتداد الوجود الفلسطيني ويعمل على نقل مسرح جرائمه للضفة

رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن الاحتلال يرتكب الجرائم على امتداد الوجود الفلسطيني، مشيراً إلى أن الاحتلال اليوم ينقل مسرح جرائمه إلى الضفة المحتلة.وقال قاسم في تصريح لإذاعة صوت الأقصى: إن " شعبنا الفلسطيني في مدينة نابلس يقدم بطولة كبيرة، فقد كنا أمام بطولة كبيرة سجلها شعبنا في قطاع غزة، واليوم نحن أمام مشهد بطولي قدمه شعبنا في نابلس وعموم الضفة المحتلة".وأضاف: "شعبنا الفلسطيني هو القادر على البقاء لأنه صاحب الأرض والتاريخ، وسيبقى يقاتل حتى استرداد أرضه المسلوبة".وأشار إلى أن هناك مقاومة متصاعدة في الضفة المحتلة، مؤكداً على أن الحالة الثورية مشتعلة في الضفة، وهناك اتساع في رقعة العمل المقاوم.وشدد على أن مدن الضفة المحتلة كافة ستكون حاضرة بقوة، لتكون منخرطة في مقاومة حقيقية تمتد من شمال الضفة إلى جنوبها.