"الزراعة" تكشف خسائر القطاع الزراعي جراء العدوان على غزة

وتقدر قيمة الخسائر غير المباشرة على القطاع الزراعي بـ (400 ألف $) والتي تأثرت منها جميع القطاعات الزراعية، حيث تتمثل بعدم مقدرة وصول المزارعين لمنشأتهم وتسويق منتجاتهم.









رام الله - دنيا الوطنأصدت وزارة الزراعة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، تقريرها الأولى لخسائر القطاع الزراعي خلال العدوان الأخير.وقالت إحصائية الزراعة، إن قيمة الأضرار التي سببها العدوان الأخير بما يقارب من (مليون دولار أمريكي)، إذ أن عملية الحصر وتسجيل الأضرار التفصيلية جارية من قبل اللجان المكلفة بوزارة الزراعة.وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أنه لحقت الأضرار في جميع القطاعات الزراعية بشكل مباشر أو غير مباشر حيث بلغت الأضرار المباشرة التي أصابت القطاع الزراعي بـ (600 ألف $).وأوضحت أن خسائر الإنتاج النباتي بلغت (300 ألف $)، فيما خسائر الإنتاج الحيواني بلغت (150 ألف $)، و خسائر قطاع المياه والأراضي (150 ألف $).