النضال الشعبي تلتقي جبهة التحرير الوطني ويبحثان اخر المستجدات السياسية



وجدد الأمين العام التأكيد على الدعم اللامشروط والموقف الثابت لحزب جبهة التحرير الوطني إزاء القضية الفلسطينية.



وهنأ أبو الفضل الجبهة بذكرى الانطلاقة مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية بين الطرفين.



ومن جانبه أكد الشبلي على عمق العلاقات بين جبهة النضال وجبهة التحرير الوطني،مثمنا موقفهم الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.



كما وضعهم بصورة اخر المستجدات السياسية وما يقوم به الاحتلال من عدوان متواصل ضد شعبنا وتهويد مدينة القدس .

وهذا وقام وفد الجبهة بتقديم درعا تكريميا للأمين العام الاستاذ بعجي أبوالفضل عرفانا بالمواقف الثابتة لحزب جبهة التحرير الوطني تجاه القضية الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطنالتقى وفد من جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في العاصمة الجزائرية سكرتير الجبهة وممثلها علاء الشبلي ،والرفاق مجدي النمورة ومحمد النمورة مع حزب جبهة التحرير الوطني، حيث كان في استقبالهم الأمين العام الأستاذ بعجي أبوالفضل وعدد من أعضاء من المكتب السياسي.