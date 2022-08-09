شؤون فلسطينية

النضال الشعبي تلتقي جبهة التحرير الوطني ويبحثان اخر المستجدات السياسية

النضال الشعبي تلتقي جبهة التحرير الوطني ويبحثان اخر المستجدات السياسية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
التقى وفد من جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في العاصمة الجزائرية سكرتير الجبهة وممثلها علاء الشبلي ،والرفاق مجدي النمورة ومحمد النمورة مع حزب جبهة التحرير الوطني، حيث كان في استقبالهم الأمين العام الأستاذ بعجي أبوالفضل وعدد من أعضاء من المكتب السياسي.

وجدد الأمين العام التأكيد على الدعم اللامشروط والموقف الثابت لحزب جبهة التحرير الوطني إزاء القضية الفلسطينية.

وهنأ أبو الفضل الجبهة بذكرى الانطلاقة مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية بين الطرفين.

ومن جانبه أكد الشبلي على عمق العلاقات بين جبهة النضال وجبهة التحرير الوطني،مثمنا موقفهم الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.

كما وضعهم بصورة اخر المستجدات السياسية وما يقوم به الاحتلال من عدوان متواصل ضد شعبنا وتهويد مدينة القدس .
وهذا وقام وفد الجبهة بتقديم درعا تكريميا للأمين العام الاستاذ بعجي أبوالفضل عرفانا بالمواقف الثابتة لحزب جبهة التحرير الوطني تجاه القضية الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

&#34;الزراعة&#34; تكشف خسائر القطاع الزراعي جراء العدوان على غزة

"الزراعة" تكشف خسائر القطاع الزراعي جراء العدوان على غزة

تفاصيل اجتماع الشيخ بوفد المكتب التنفيذي للاجئين في الضفة

تفاصيل اجتماع الشيخ بوفد المكتب التنفيذي للاجئين في الضفة

غانتس: لم نقدم تعهدات بالإفراج عن السعدي وعواودة وسنواصل تصفية عناصر الجهاد الإسلامي

غانتس: لم نقدم تعهدات بالإفراج عن السعدي وعواودة وسنواصل تصفية عناصر الجهاد الإسلامي

الرئيس يقلد السفير الأردني نجمة القدس بمناسبة انتهاء مهامه

الرئيس يقلد السفير الأردني نجمة القدس بمناسبة انتهاء مهامه

العامودي: حكومة الاحتلال تكذب على جمهورها وأبطال وحدة الظل لا يحرسون جثثاً

العامودي: حكومة الاحتلال تكذب على جمهورها وأبطال وحدة الظل لا يحرسون جثثاً

الاحتلال يسمح للفلسطينيين بالسفر عبر مطار &#34;رامون&#34;.. ويحدد موعد أول رحلة

الاحتلال يسمح للفلسطينيين بالسفر عبر مطار "رامون".. ويحدد موعد أول رحلة

شاهد: الاحتلال ينشر فيديو لعملية اغتيال النابلسي

شاهد: الاحتلال ينشر فيديو لعملية اغتيال النابلسي

هنيه يناقش وضع غزة مع الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية

هنيه يناقش وضع غزة مع الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

النضال الشعبي تلتقي جبهة التحرير الوطني ويبحثان اخر المستجدات السياسية

النضال الشعبي تلتقي جبهة التحرير الوطني ويبحثان اخر المستجدات السياسية

تفاصيل اجتماع الشيخ بوفد المكتب التنفيذي للاجئين في الضفة

تفاصيل اجتماع الشيخ بوفد المكتب التنفيذي للاجئين في الضفة

الرئيس يقلد السفير الأردني نجمة القدس بمناسبة انتهاء مهامه

الرئيس يقلد السفير الأردني نجمة القدس بمناسبة انتهاء مهامه

ناصر: بإنهاء الانقسام وتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني نجابه عدوان الاحتلال

ناصر: بإنهاء الانقسام وتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني نجابه عدوان الاحتلال

الإضراب والحداد يعم محافظات الضفة حدادا على أرواح شهداء نابلس

الإضراب والحداد يعم محافظات الضفة حدادا على أرواح شهداء نابلس

&#34;التعليم&#34; بغزة تنشر أسماء الدفعة الأولى من الوظائف التدريسية والإرشاد التربوي

"التعليم" بغزة تنشر أسماء الدفعة الأولى من الوظائف التدريسية والإرشاد التربوي

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

فتح تعلّق لـ&#34;دنيا الوطن&#34; على جريمة اغتيال المطارد النابلسي واثنين آخرين

فتح تعلّق لـ"دنيا الوطن" على جريمة اغتيال المطارد النابلسي واثنين آخرين

منوعات

شاهد: صور تشويقية لحنان ترك تجمعها بكافة أبنائها الخمسة

شاهد: صور تشويقية لحنان ترك تجمعها بكافة أبنائها الخمسة

محمد كريم يكشف عن تجربته العلمية بدارسة الطب وينصح طلبة الثانوية العامة

محمد كريم يكشف عن تجربته العلمية بدارسة الطب وينصح طلبة الثانوية العامة

تعرف على أبرز الفنانات اللواتي يرفضن إجراء القُبلات بالأعمال الفنية

تعرف على أبرز الفنانات اللواتي يرفضن إجراء القُبلات بالأعمال الفنية

طليقة زوج أصالة تكشف آخر تفاصيل خلافاتهما المثيرة

طليقة زوج أصالة تكشف آخر تفاصيل خلافاتهما المثيرة

هلا رشدي تفاجئ جمهورها بعمل غنائي مشترك مع محمد منير

هلا رشدي تفاجئ جمهورها بعمل غنائي مشترك مع محمد منير

أحمد حلمي يكشف حقيقة وجود جزء ثاني لفيلم &#34;كدة رضا&#34; والمنتج يكذبه

أحمد حلمي يكشف حقيقة وجود جزء ثاني لفيلم "كدة رضا" والمنتج يكذبه

هاني رمزي يكشف وصية عادل إمام وآخر التطورات الصحية له

هاني رمزي يكشف وصية عادل إمام وآخر التطورات الصحية له

لهذا السبب.. الجمهور يهاجم فوز العتيبي بطريقة غير متوقعة

لهذا السبب.. الجمهور يهاجم فوز العتيبي بطريقة غير متوقعة

شاهد: سمية الخشاب تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: سمية الخشاب تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

بعد عمليات التجميل الصادمة.. كيف ردت ميادة الحناوي على جمهورها؟

بعد عمليات التجميل الصادمة.. كيف ردت ميادة الحناوي على جمهورها؟

عربي

شاهد: وفاة رجل أعمال سعودي أثناء حديثه بمؤتمر في مصر

شاهد: وفاة رجل أعمال سعودي أثناء حديثه بمؤتمر في مصر

منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية

منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية

نصر الله يهدد: حال اغتيال إسرائيل لقادتنا سيواجه برد

نصر الله يهدد: حال اغتيال إسرائيل لقادتنا سيواجه برد

مأرب: ثماني إصابات وحالة وفاة وفقدان ستة آخرين جراء السيول

مأرب: ثماني إصابات وحالة وفاة وفقدان ستة آخرين جراء السيول