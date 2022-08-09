تفاصيل اجتماع الشيخ بوفد المكتب التنفيذي للاجئين في الضفة

التقى أمين سر اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير حسين الشيخ مع المكتب التنفيذي للاجئين واللجان الشعبية في مخيمات الضفة وأمناء سر المواقع التنظيمية في المخيمات في قاعة اللجنة الشعبية بمخيم الجلزون

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وبدأ الشيخ حديثه "بمشاركة الجميع بالألم لهذا الفجر الذي تغسل فيه نابلس نفسها بالدم حتى يمتزج بالدم النازف في غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل الذي لا يفرق بين احد، مترحما على أرواح شهداء نابلس وكافة الشهداء الفلسطينيين".

وأضاف الشيخ "أننا وكما نتحدث عن المخيمات نتحدث عن ثورة اللجوء، فالثورة هي ثورة اللجوء، وهذه المخيمات ليست بصدد تقديم كشف حساب عن الثمن الذي قدمته بالشهداء والأسرى والمعاناة والجوع والبطالة والاكتظاظ السكاني، وهذه الصفحات المكتوبة بالدم في المخيمات بالضفة الغربية وغزة والخارج، هي شهادة العبور في أي مكان واي ساحة واي دائرة قرار للمخيمات الفلسطينية".

وأكد على ضرورة دعم المخيمات وإقامة مشاريع تنموية فيها وفق الإمكانيات المتاحة ، للتخفيف من معاناة شعبنا من كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية .

وناقش الحضور مع الشيخ أوضاع المخيمات الفلسطينية في الضفة من كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية ، وضرورة تعزيز صمود أبناء شعبنا في المخيمات وحل كافة الإشكاليات داخل المخيمات ، كون المخيمات هي في خط الدفاع الأول في مواجهة الاحتلال .