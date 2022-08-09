الرئيس يقلد السفير الأردني نجمة القدس بمناسبة انتهاء مهامه

رام الله - دنيا الوطنقلد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى فلسطين محمد شبيب مضفي أبو وندي، نجمة القدس من وسام القدس.جاء ذلك خلال استقبال للسفير الأردني محمد أبو وندي، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله في دولة فلسطين، بحضور عضوي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو ومحمد مصطفى، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.ومنح عباس السفير الأردني نجمة القدس تقديرا لدوره المتميز في تعزيز العلاقات بين دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، وتثمينا لجهوده في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة لنيل حريته واستقلاله.