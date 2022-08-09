شؤون فلسطينية

الاحتلال يسمح للفلسطينيين بالسفر عبر مطار "رامون".. ويحدد موعد أول رحلة

الاحتلال يسمح للفلسطينيين بالسفر عبر مطار "رامون".. ويحدد موعد أول رحلة
مطار "رامون"
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن فتح مطار "رامون" في النقب للرحلات الجوية أمام الفلسطينيين، والسماح للفلسطينيين من الضفة بالسفر جوا والطيران إلى تركيا، على أن تكون أولى الرحلات في نهاية آب/أغسطس الجاري.

وبحسب صحيفة "معاريف" فإن شركة الطيران "بيغاسوس" وشركة "أطلس" التركية ستقوم بتشغيل الرحلات على متن طائرة "إيرباص A321" التي يمكن أن تحمل على متنها 220 راكبا، على أن تنطلق الرحلات مرتين في الأسبوع.

وأضافت أن هذه هي المرة الأولى التي يسمح للفلسطينيين من الضفة السفر إلى الخارج عبر إسرائيل، حيث ستنطلق أولى الرحلات في نهاية شهر آب، بحيث ستكون في البداية هناك رحلات إلى أنطاليا فقط، وفي شهر أيلول/سبتمبر ستكون أيضا هناك رحلات إلى إسطنبول.

بدورها، نقلت الإذاعة الإسرائيلية، عن مصادر مطلعة، تأكيدها أن السفر ورحلات الطيران في البداية ستركز على سكان بيت لحم والخليل، نظرا لقرب المسافة إلى المطار، الموجود في أقصى جنوب البلاد.

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