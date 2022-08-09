هنيه يناقش وضع غزة مع الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية

رام الله - دنيا الوطنهاتف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، مساء اليوم الثلاثاء، الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية شكيب قايد، حيث وضعه في صورة تفاصيل العدوان على قطاع غزة، مشيرا إلى الجرائم التي قام بها الاحتلال واغتيال قيادات من الجهاد الإسلامي والعشرات من أبناء شعبنا في القطاع.وأشار هنية إلى تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة والتي كان آخرها اليوم بعملية اغتيال الشبان الثلاثة في نابلس والاقتحامات المتكررة لمدن ومخيمات الضفة ومحاولات تهويد المسجد الأقصى المبارك، وفرض ما يسمى السيادة الدينية عليه وصولا إلى التقسيم الزماني والمكاني للمسجد إلى جانب حصار قطاع غزة المتواصل منذ عدة سنوات.وأشاد رئيس "حماس" بمواقف الجزائر الداعمة للحق الفلسطيني، مشيرا إلى النتائج الإيجابية عن زيارته الأخيرة للجزائر، ودعا في الوقت نفسه إلى تفعيل الدبلوماسية الجزائرية لمواجهة الجرائم التي يقوم بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، والعمل على دعم الشعب الفلسطيني سياسيا وإعلاميا ودبلوماسيا، خاصة وأن القمة العربية المقبلة ستكون في الجزائر.بدوره، أكد الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية دعم بلاده الثابت لفلسطين ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، وممارسة كل دور مطلوب لصالح تحرير فلسطين وشعبها.