شاهد: وفاة رجل أعمال سعودي أثناء حديثه بمؤتمر في مصر

رام الله - دنيا الوطنتوفي رجل الأعمال السعودي، رئيس مجلس إدارة شركة السلام القابضة محمد بن ناصر بن وزن القحطاني، أثناء إلقاء كلمة له في المؤتمر العربي الأفريقي، الذي يعقد في مصر.وفي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، يظهر القحطاني وهو يلقي كلمة وصف فيها رئيس الإمارات محمد بن زايد، بأنه عميد الإنسانية ورجل السلام، قبل أن يسقط أرضا.ويشارك في المؤتمر الذي تعقده الهيئة العربية الدولية لمكافحة التزوير والتزييف التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، عدد من ممثلي الهيئات والمنظمات الدولية، والإقليمية، والعربية، وعدد من السفراء والشخصيات العربية.