تايوان تعلن اقتراب سفن وطائرات حربية صينية من محيطها

رام الله - دنيا الوطنأعلنت تايوان أن عشرات السفن والطائرات الحربية الصينية تحركت في محيطها، معتبرة أن هذه المناورات إعداد للغزو.وذكرت وزارة الدفاع التايوانية أن 10 سفن و45 طائرة حربية صينية تحركت اليوم الثلاثاء في محيط مناطقها البحرية والجوية.وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التايواني جوزيف وو إن الصين "استخدمت المناورات وخططها العسكرية للإعداد لغزو تايوان"، مضيفا أن "نية الصين الحقيقية هي تغيير الوضع القائم في مضيق تايوان والمنطقة بأكملها".وأضاف "الصين تجري تدريبات عسكرية واسعة النطاق وإطلاق صواريخ، بالإضافة إلى هجمات إلكترونية وحملة تضليل وضغط اقتصادي؛ من أجل إضعاف الروح المعنوية في تايوان".