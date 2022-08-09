دولي

المتحدث باسم الخارجية الصينية ينتقد "ديمقراطية الولايات المتحدة"

المتحدث باسم الخارجية الصينية ينتقد "ديمقراطية الولايات المتحدة"
الصين والولايات المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، "ديمقراطية الولايات المتحدة" بصورة مرفقة في منشور بحسابه في "تويتر".

ونشر المتحدث صورة تصور ثلاث صراعات استخدمت فيها الولايات المتحدة القوة تحت شعار نشر الديمقراطية: العراق وأفغانستان وكوبا.

ووصف تشاو ليجيان الولايات المتحدة بأنها أكثر الدول عدوانية في تاريخ العالم وأكبر تهديد للسلام والتنمية على الأرض، مستذكرا العديد من الضحايا والمعاناة التي جلبها الجيش الأمريكي خلال العمليات في فيتنام وكوسوفو وأفغانستان والعراق ، وأشار إلى مسؤولية واشنطن عن الوضع في أوكرانيا.

  

أخبار ذات صلة

تايوان تعلن اقتراب سفن وطائرات حربية صينية من محيطها

تايوان تعلن اقتراب سفن وطائرات حربية صينية من محيطها

الاتحاد الأوروبي يدعم &#34;الأونروا&#34; بـ 261 مليون يورو

الاتحاد الأوروبي يدعم "الأونروا" بـ 261 مليون يورو

الولايات المتحدة تسعى لتغيير الأنظمة في الشرق الأوسط وتنتهك حقوق الإنسان

الولايات المتحدة تسعى لتغيير الأنظمة في الشرق الأوسط وتنتهك حقوق الإنسان

جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة

جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة

أمينة أردوغان: قلوبنا تكاد تنفطر حزنًا عما يحدث في غزة

أمينة أردوغان: قلوبنا تكاد تنفطر حزنًا عما يحدث في غزة

الدفاع التركية: إبحار سفينتي حبوب جديدتين من أوكرانيا

الدفاع التركية: إبحار سفينتي حبوب جديدتين من أوكرانيا

تايوان تُصرح: الصين تستخدم المناورات العسكرية &#34;استعداداً للغزو&#34;

تايوان تُصرح: الصين تستخدم المناورات العسكرية "استعداداً للغزو"

&#34;أف بي آي&#34; يقتحم منزل ترامب في فلوريدا.. ما السبب؟

"أف بي آي" يقتحم منزل ترامب في فلوريدا.. ما السبب؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

ناصر: بإنهاء الانقسام وتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني نجابه عدوان الاحتلال

ناصر: بإنهاء الانقسام وتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني نجابه عدوان الاحتلال

&#34;التعليم&#34; بغزة تنشر أسماء الدفعة الأولى من الوظائف التدريسية والإرشاد التربوي

"التعليم" بغزة تنشر أسماء الدفعة الأولى من الوظائف التدريسية والإرشاد التربوي

فتح تعلّق لـ&#34;دنيا الوطن&#34; على جريمة اغتيال المطارد النابلسي واثنين آخرين

فتح تعلّق لـ"دنيا الوطن" على جريمة اغتيال المطارد النابلسي واثنين آخرين

الوزير المالكي ونظيره الكولومبي يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين

الوزير المالكي ونظيره الكولومبي يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين

طالع: &#34;الاقتصاد&#34; بغزة تنشر رابط التسجيل لأضرار المنشآت الاقتصادية خلال التصعيد الإسرائيلي

طالع: "الاقتصاد" بغزة تنشر رابط التسجيل لأضرار المنشآت الاقتصادية خلال التصعيد الإسرائيلي

كتائب شهداء الأقصى تُصدر بياناً عقب اغتيال المطارد النابلسي واثنين آخرين

كتائب شهداء الأقصى تُصدر بياناً عقب اغتيال المطارد النابلسي واثنين آخرين

شاهد: آخر كلمات الشهيد المطارد النابلسي أثناء محاصرته بالبلدة القديمة

شاهد: آخر كلمات الشهيد المطارد النابلسي أثناء محاصرته بالبلدة القديمة

&#34;الديمقراطية&#34; تُحيي المقاومة في نابلس وتدين جرائم العدوان على شعبنا

"الديمقراطية" تُحيي المقاومة في نابلس وتدين جرائم العدوان على شعبنا

منوعات

شاهد: صور تشويقية لحنان ترك تجمعها بكافة أبنائها الخمسة

شاهد: صور تشويقية لحنان ترك تجمعها بكافة أبنائها الخمسة

محمد كريم يكشف عن تجربته العلمية بدارسة الطب وينصح طلبة الثانوية العامة

محمد كريم يكشف عن تجربته العلمية بدارسة الطب وينصح طلبة الثانوية العامة

تعرف على أبرز الفنانات اللواتي يرفضن إجراء القُبلات بالأعمال الفنية

تعرف على أبرز الفنانات اللواتي يرفضن إجراء القُبلات بالأعمال الفنية

طليقة زوج أصالة تكشف آخر تفاصيل خلافاتهما المثيرة

طليقة زوج أصالة تكشف آخر تفاصيل خلافاتهما المثيرة

هلا رشدي تفاجئ جمهورها بعمل غنائي مشترك مع محمد منير

هلا رشدي تفاجئ جمهورها بعمل غنائي مشترك مع محمد منير

أحمد حلمي يكشف حقيقة وجود جزء ثاني لفيلم &#34;كدة رضا&#34; والمنتج يكذبه

أحمد حلمي يكشف حقيقة وجود جزء ثاني لفيلم "كدة رضا" والمنتج يكذبه

هاني رمزي يكشف وصية عادل إمام وآخر التطورات الصحية له

هاني رمزي يكشف وصية عادل إمام وآخر التطورات الصحية له

لهذا السبب.. الجمهور يهاجم فوز العتيبي بطريقة غير متوقعة

لهذا السبب.. الجمهور يهاجم فوز العتيبي بطريقة غير متوقعة

شاهد: سمية الخشاب تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: سمية الخشاب تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

بعد عمليات التجميل الصادمة.. كيف ردت ميادة الحناوي على جمهورها؟

بعد عمليات التجميل الصادمة.. كيف ردت ميادة الحناوي على جمهورها؟

عربي

شاهد: وفاة رجل أعمال سعودي أثناء حديثه بمؤتمر في مصر

شاهد: وفاة رجل أعمال سعودي أثناء حديثه بمؤتمر في مصر

منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية

منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية

نصر الله يهدد: حال اغتيال إسرائيل لقادتنا سيواجه برد

نصر الله يهدد: حال اغتيال إسرائيل لقادتنا سيواجه برد

مأرب: ثماني إصابات وحالة وفاة وفقدان ستة آخرين جراء السيول

مأرب: ثماني إصابات وحالة وفاة وفقدان ستة آخرين جراء السيول