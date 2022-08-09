دولي

الاتحاد الأوروبي يدعم "الأونروا" بـ 261 مليون يورو

الاتحاد الأوروبي يدعم "الأونروا" بـ 261 مليون يورو
الاتحاد الأوروبي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الاتحاد الأوروبي، أن المفوضية الأوروبية اعتمدت 261 مليون يورو كمساهمة متعددة السنوات ستوفر موارد مالية يمكن التنبؤ بها لوكالة "الأونروا “من أجل توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

وأضاف في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه وتماشياً مع الإعلان المشترك بين الاتحاد الأوروبي و"الأونروا" 2021-2024، فإن الاتحاد سيقدم خلال ثلاث سنوات مبلغ إجمالي قدره 246 مليون يورو، بالإضافة إلى 15 مليون يورو إضافية من مرفق الغذاء والقدرة على الصمود لمعالجة انعدام الأمن الغذائي والتخفيف من حده تأثير حرب أوكرانيا.

وقال الممثل الأعلى نائب الرئيس، جوزيب بوريل: “إن الاتحاد الأوروبي بصفته شريكًا طويل الأمد للأونروا ملتزم بمواصلة تقديم الدعم السياسي والمالي لأنشطتها، تبقى الأونروا مهمة في توفير الحماية الضرورية والخدمات الأساسية للاجئي فلسطين، ودعم السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف "سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم الأونروا في جميع ميادين عملياتها، بما في ذلك القدس الشرقية".

 

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