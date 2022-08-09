شؤون فلسطينية

مواجهات مندلعة.. شهيد وإصابات خطيرة برصاص الاحتلال في رام الله والخليل

مواجهات مندلعة.. شهيد وإصابات خطيرة برصاص الاحتلال في رام الله والخليل
مواجهات في الضفة
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مواجهات مساء اليوم الثلاثاء، في عدة مناطق بالضفة الغربية، عقب جريمة الاحتلال التي ارتكبها فجر اليوم باغتيال مجموعة من المقاومين في نابلس يرأسهم إبراهيم النابلسي المطلوب للاحتلال.

وعقب المواجهات التي تركزت واشتدت في الخليل ورام الله، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الفتى مؤمن ياسين جابر  ١٧ عاماً متأثراً بجروح حرجة للغاية برصاص الاحتلال الحي في الصدر (اخترقت القلب)، في الخليل.

كما تم نقل عدد من الإصابات للمشافي لتلقي العلاج بفعل إصابتهم بالرصاص الحي، بينهم إصابتان خطيرتان إلى مستشفى الخليل الحكومي.

وفي رام الله، أصيب 6 مواطنين برصاص الاحتلال الحي وتم نقلهم إلى مجمع فلسطين الطبي، بينها إصابتان خطيرتان (حالتهما مستقرة).

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