لمعالجة تداعيات العدوان.. 1.1 مليون دولار من الهلال الأحمر القطري لغزة

رام الله - دنيا الوطنأعلن الهلال الأحمر القطري اليوم الثلاثاء، عن توفير استجابة إنسانية عاجلة بقيمة 1.1 مليون دولار، لقطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير.وقال في بيان له إنه ومنذ اللحظات الأولى لبدء العدوان، بادر لتفعيل مركز إدارة المعلومات في حالات الطوارئ بالمقر الرئيسي في الدوحة من أجل متابعة تطورات الوضع الإنساني ورصد احتياجات التدخل الإنساني أولاً بأول.كما يعمل مكتبه التمثيلي في قطاع غزة على التواصل والتنسيق بشكل مستمر مع الجهات الإنسانية الشريكة هناك، وعلى رأسها الهلال الأحمر الفلسطيني والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.وأوضح أنه خصص مبلغ 1.1 مليون دولار أمريكي (أي ما يزيد عن 4 ملايين ريال قطري) كاستجابة مبدئية للأزمة الإنسانية التي سببها العدوان، حيث سيتم توفير أهم الاحتياجات الأساسية في الوقت الراهن لصالح إجمالي 60,250 مستفيداً من المدنيين الأشد تضرراً من العدوان، وذلك من خلال التحرك السريع لفرقه الميدانية.وبين أنه تم توزيع سلات غذائية لصالح 30,000 شخص بتكلفة قدرها 1,400,894 ريالاً قطرياً.كم قدم الدعم العاجل لمستشفيات قطاع غزة من أجل خدمة ما يصل إلى 20,000 شخص بتكلفة قدرها 1,530,904 ريالات قطرية.وأضاف أنه سيقوم بتأهيل شبكات المياه والصرف الصحي والمنشآت المائية المتضررة لفائدة 10,000 شخص بتكلفة قدرها 570,556 ريالاً قطرياً.وتابع أنه سيتم ترميم مساكن الأسر المتضررة بإجمالي 250 مستفيداً وبتكلفة قدرها 732,236 ريالاً قطرياً.