القانوع: الجماهير التي شاركت في تشييع شهداء نابلس خرجت لترسيخ صوابية خيار المقاومة

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة (حماس) عبد اللطيف القانوع: إن "الجماهير الفلسطينية الحاشدة التي شاركت اليوم في تشييع جثامين شهداء نابلس تؤكد مجدداً التفافها الواسع حول المقاومة وجاهزيتها للدفاع عن أرضنا ومقدساتنا".وأضاف القانوع في تصريح صحفي: أن "هذه الجماهير خرجت لترسيخ صوابية خيار المقاومة، مشيراً إلى أن الاحتلال لن ينجح في قتل روح العطاء والتضحية فيها وستظل جذوة المقاومة مشتعلة في كل أرجاء الضفة الغربية".وشدد على ضرورة أن تشكل دماء الشهداء نبراساً يضيء الطريق لكل الجماهير والشباب الثائر للمضي نحو المقاومة بكل وسائلها في مواجهة المحتل الصهيوني واستدامة الاشتباك معه.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، صباح اليوم الثلاثاء، استشهاد ثلاثة شبان إضافة إلى 69 إصابة بينها سبعة في حالة حرجة نتيجة العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس .وأفادت الوزارة بأن أسماء شهداء مدينة نابلس وهم: إبراهيم النابلسي، إسلام صبوح، حسين جمال طه.وقد أعلنت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، ، اغتيال المطارد إبراهيم الـــنابـلـســي في البلدة القديمة في نابلس وذلك بعد محاصرته داخل شقة سكنية وقصفها بصاروخ (أنيرجا).وقبل ذلك، قالت الصحيفة إن "الجيش حاصر المطارد إبراهيم النابلسي بعد وصول معلومات استخباراتية عن دخوله إلى منزل عائلته وتم تنفيذ العملية فورًا".