بالصور: عشرات الآلاف يشيّعون جثامين الشهداء النابلسي واثنين من مرافقيه

رام الله - دنيا الوطنشيّع عشرات الآلاف من الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، جثامين الشهداء الثلاثة الذين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينة صباح اليوم.وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا وسط غضب عارم وهتافات وطنية وسط إضراب وحداد شل مرافق الحياة في مختلف محافظات الوطن، بالتزامن مع اشتباكات ومواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على خطوط التماس.وكان على رأس المشييعين والديّ المطارد إبراهيم النابلسي، الى جانب آلاف المواطنين، وممثلو القوى والفعاليات الرسمية والشعبية في المحافظة، رفعوا خلاله الاعلام الفلسطينية والرايات ورددوا الهتافات الوطنية، والمنددة بجرائم الاحتلال.وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، استشهاد ثلاثة شبان إضافة إلى 69 إصابة بينها سبعة في حالة حرجة نتيجة العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس .وأفادت الوزارة بأن أسماء شهداء مدينة نابلس وهم: إبراهيم النابلسي، إسلام صبوح، حسين جمال طه.وقد أعلنت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، ، اغتيال المطارد إبراهيم الـــنابـلـســي في البلدة القديمة في نابلس وذلك بعد محاصرته داخل شقة سكنية وقصفها بصاروخ (إنيرجا).وقبل ذلك، قالت الصحيفة إن "الجيش حاصر المطارد إبراهيم النابلسي بعد وصول معلومات استخباراتية عن دخوله إلى منزل عائلته وتم تنفيذ العملية فورًا".