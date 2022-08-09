منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية



وأشاد طه بالحكومة الانتقالية والحركات السياسية العسكرية في تشاد لالتزامها الذي مكّن من توقيع هذا الاتفاق التاريخي.



كما وأشاد الأمين العام بدولة قطر لاستضافتها ورعايتها المفاوضات بين الأطراف التشادية.



وأعرب الأمين العام، الذي حضر حفل توقيع الاتفاق، عن أمله في أن يفضي الاتفاق إلى سلام دائم في تشاد، مع التزام الأطراف التشادية والدعم الفعال من المجتمع الدولي في هذه المرحلة الحاسمة في تشاد.



وأعلن عن استعداد المنظمة للتعاون مع الشركاء الدوليين لمواكبة الأطراف التشادية في سعيها لتحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة للشعب التشادي.



رام الله - دنيا الوطنرحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بتوقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية، يوم الاثنين، في الدوحة.