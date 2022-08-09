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منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية

منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بتوقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية، يوم الاثنين، في الدوحة.

وأشاد طه بالحكومة الانتقالية والحركات السياسية العسكرية في تشاد لالتزامها الذي مكّن من توقيع هذا الاتفاق التاريخي.

كما وأشاد الأمين العام بدولة قطر لاستضافتها ورعايتها المفاوضات بين الأطراف التشادية.

وأعرب الأمين العام، الذي حضر حفل توقيع الاتفاق، عن أمله في أن يفضي الاتفاق إلى سلام دائم في تشاد، مع التزام الأطراف التشادية والدعم الفعال من المجتمع الدولي في هذه المرحلة الحاسمة في تشاد.

وأعلن عن استعداد المنظمة للتعاون مع الشركاء الدوليين لمواكبة الأطراف التشادية في سعيها لتحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة للشعب التشادي. 

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