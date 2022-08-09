شؤون فلسطينية

الإضراب والحداد يعم محافظات الضفة حدادا على أرواح شهداء نابلس

الإضراب والحداد يعم محافظات الضفة حدادا على أرواح شهداء نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، اليوم الثلاثاء، إضرابًا عم كافة محافظات الضفة بما فيها القدس حدادا على أرواح شهداء نابلس، الذين استشهدوا برصاص الاحتلال في البلدة القديمة بالمدينة.

ففي محافظة نابلس، شل الاضراب مرافق الحياة حدادا على أرواح شهدائها الثلاثة الذين قضوا برصاص الاحتلال صباح اليوم.

وفي محافظة رام الله، أفاد مراسلنا بأن المحال التجارية أغلقت أبوابها لمدة ساعتين، في الوقت الذي دعت فيه الحركة للنفير والتواجد في نقاط التماس والمشاركة في مسيرة انطلقت من وسط رام الله باتجاه مدخل البيرة الشمالي.

وفي محافظة الخليل، أغلقت جموع غفيرة من المواطنين المحال التجارية وأشعلوا الإطارات المطاطية، واتجهوا نحو نقاط التماس.

أما حركة فتح- اقليم شمال الخليل فقد أعلنت إضرابا عاما لكافة مناحي الحياة، في وقت أعلنت فيه حركة فتح- إقليم وسط الخليل، الحداد والإضراب العام في كافة مرافق الحياة في المحافظة إكراما لأرواح الشهداء وتضحياتهم. كما أعلنت كتائب شهداء الاقصى عبر مكبرات الصوت الاضراب الشامل، فيما أشعل غاضبون الاطارات المطاطية وسط مدينة الخليل، وأغلقت المحال التجارية أبوابها.

وفي محافظة بيت لحم، أعلنت الحركة عن الإضراب والحداد على أرواح الشهداء.

وقال أمين سر حركة فتح اقليم بيت لحم محمد المصري ، إن الحركة ومن خلال بيان لها أكدت على الإضراب والحداد، وأنه سيكون اغلاق لكافة المحال التجارية وبعض المرافق مع التصعيد المواجهات على نقاط التماس.

وفي قلقيلية، أعلنت الحركة الحداد والإضراب التجاري، نصرة لدماء الشهداء ولأسرانا الأبطال. وقالت في بيان أصدرته: إن دماء الشهداء لن تذهب هدرا، ولن ينال الاحتلال من عزيمة وإرادة الشعب الفلسطيني الذي سيبقى على العهد ويواصل مقاومته حتى تحرير الأرض الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وفي جنين، أعلنت حركة "فتح" والقوى الوطنية والإسلامية الإضراب الشامل والحداد في مدينة جنين ومخيمها، حداداً على أرواح شهداء نابلس.  

ودعت "فتح" والقوى الى المشاركة في المسيرة المنددة بجريمة نابلس وبالعدوان المستمر على شعبنا في الضفة والقطاع، والتي ستنطلق بعد صلاة المغرب من مساء اليوم، من أمام المسجد الكبير في المخيم تجاه المدينة.

وفي القدس، دعت القوى الوطنية الإسلامية والمسيحية، والفعاليات الاجتماعية إلى الإضراب الشامل في مدينة القدس ومحافظتها، بدءا من الساعة الثانية بعد الظهر، بما يتضمن إغلاقا للأسواق والمحال التجارية، وذلك حداداً على شهداء نابلس.

وفي طولكرم، أعلنت حركة فتح وفصائل العمل الوطني ومؤسسات وفعاليات المحافظة، الحداد والإضراب التجاري لمدة ساعتين.

وقالت في بيان لها: إن هذا الإعلان جاء حدادا على أرواح الشهداء ووفاءً لدمائهم الطاهرة، وتنديدا بجرائم الاحتلال الذي آن الأوان لمعاقبته في كافة المحافل الدولية.

كما أعلن مجلس الطلبة وحركة الشبيبة الطلابية في جامعة فلسطين التقنية خضوري، عن تعليق الدوام اليوم، حدادا على أرواح شهداء نابلس.

وأعلنت حركة "فتح" اقليم سلفيت، اليوم، حدادا شاملا على أرواح شهداء مدينة نابلس.

وقال أمين سر حركة فتح اقليم سلفيت عبد الستار عواد لـ"وفا": إن حركة فتح في سلفيت أكدت على إضراب شامل لكافة مناحي الحياة، حدادا على أرواح شهداء نابلس الكرام، الذين ارتقوا برصاص الاحتلال صباح اليوم.

وأعلنت حركة "فتح"، في طوباس الحداد على أرواح الشهداء الذين ارتقوا صباحا في نابلس. وقال أمين سر الحركة محمود صوافطة، إن الحداد هو تأكيد على وحدة الدم الفلسطيني.

وأضاف أن الاحتلال ماض في جرائمه ضد الفلسطينيين في كل مكان، وأن الحداد هو تأكيد واضح على لحمة الشعب الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

&#34;التعليم&#34; بغزة تنشر أسماء الدفعة الأولى من الوظائف التدريسية والإرشاد التربوي

"التعليم" بغزة تنشر أسماء الدفعة الأولى من الوظائف التدريسية والإرشاد التربوي

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

فتح تعلّق لـ&#34;دنيا الوطن&#34; على جريمة اغتيال المطارد النابلسي واثنين آخرين

فتح تعلّق لـ"دنيا الوطن" على جريمة اغتيال المطارد النابلسي واثنين آخرين

مجدلاني: الاحتلال يرتكب جريمة بشعة بنابلس والعالم يقابل ذلك بإدانات &#34;خجولة&#34;

مجدلاني: الاحتلال يرتكب جريمة بشعة بنابلس والعالم يقابل ذلك بإدانات "خجولة"

الوزير المالكي ونظيره الكولومبي يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين

الوزير المالكي ونظيره الكولومبي يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين

فصائل فلسطينية تدين جريمة اغتيال الاحتلال لـ &#34;النابلسي&#34; وآخريْن

فصائل فلسطينية تدين جريمة اغتيال الاحتلال لـ "النابلسي" وآخريْن

طالع: &#34;الاقتصاد&#34; بغزة تنشر رابط التسجيل لأضرار المنشآت الاقتصادية خلال التصعيد الإسرائيلي

طالع: "الاقتصاد" بغزة تنشر رابط التسجيل لأضرار المنشآت الاقتصادية خلال التصعيد الإسرائيلي

كتائب شهداء الأقصى تُصدر بياناً عقب اغتيال المطارد النابلسي واثنين آخرين

كتائب شهداء الأقصى تُصدر بياناً عقب اغتيال المطارد النابلسي واثنين آخرين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الوزير المالكي ونظيره الكولومبي يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين

الوزير المالكي ونظيره الكولومبي يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين

&#34;الديمقراطية&#34; تُحيي أبطال المقاومة في نابلس وتدين جرائم العدوان على شعبنا

"الديمقراطية" تُحيي أبطال المقاومة في نابلس وتدين جرائم العدوان على شعبنا

&#34;الخارجية&#34; تعقب على تصريحات لابيد حول قتل المدنيين بقطاع غزة

"الخارجية" تعقب على تصريحات لابيد حول قتل المدنيين بقطاع غزة

اعتقالات ومواجهات خلال اقتحامات بالضفة والقدس

اعتقالات ومواجهات خلال اقتحامات بالضفة والقدس

غانتس يتخذ قرارًا بشأن فتح معبر (إيرز) لعمال القطاع

غانتس يتخذ قرارًا بشأن فتح معبر (إيرز) لعمال القطاع

انخفاض جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

انخفاض جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

كيف تبدو حالة الطقس في فلسطين اليوم الثلاثاء؟

كيف تبدو حالة الطقس في فلسطين اليوم الثلاثاء؟

صحيفة: ثلاث اجتماعات متزامنة عقدت بين الجهاد و(حماس) قبل بدء الرد على العدوان

صحيفة: ثلاث اجتماعات متزامنة عقدت بين الجهاد و(حماس) قبل بدء الرد على العدوان

منوعات

شاهد: صور تشويقية لحنان ترك تجمعها بكافة أبنائها الخمسة

شاهد: صور تشويقية لحنان ترك تجمعها بكافة أبنائها الخمسة

محمد كريم يكشف عن تجربته العلمية بدارسة الطب وينصح طلبة الثانوية العامة

محمد كريم يكشف عن تجربته العلمية بدارسة الطب وينصح طلبة الثانوية العامة

تعرف على أبرز الفنانات اللواتي يرفضن إجراء القُبلات بالأعمال الفنية

تعرف على أبرز الفنانات اللواتي يرفضن إجراء القُبلات بالأعمال الفنية

طليقة زوج أصالة تكشف آخر تفاصيل خلافاتهما المثيرة

طليقة زوج أصالة تكشف آخر تفاصيل خلافاتهما المثيرة

هلا رشدي تفاجئ جمهورها بعمل غنائي مشترك مع محمد منير

هلا رشدي تفاجئ جمهورها بعمل غنائي مشترك مع محمد منير

أحمد حلمي يكشف حقيقة وجود جزء ثاني لفيلم &#34;كدة رضا&#34; والمنتج يكذبه

أحمد حلمي يكشف حقيقة وجود جزء ثاني لفيلم "كدة رضا" والمنتج يكذبه

هاني رمزي يكشف وصية عادل إمام وآخر التطورات الصحية له

هاني رمزي يكشف وصية عادل إمام وآخر التطورات الصحية له

لهذا السبب.. الجمهور يهاجم فوز العتيبي بطريقة غير متوقعة

لهذا السبب.. الجمهور يهاجم فوز العتيبي بطريقة غير متوقعة

شاهد: سمية الخشاب تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: سمية الخشاب تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

بعد عمليات التجميل الصادمة.. كيف ردت ميادة الحناوي على جمهورها؟

بعد عمليات التجميل الصادمة.. كيف ردت ميادة الحناوي على جمهورها؟

عربي

منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية

منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية

مأرب: ثماني إصابات وحالة وفاة وفقدان ستة آخرين جراء السيول

مأرب: ثماني إصابات وحالة وفاة وفقدان ستة آخرين جراء السيول

تفاصيل المكالمة الهاتفية بين لابيد والسيسي حول التهدئة

تفاصيل المكالمة الهاتفية بين لابيد والسيسي حول التهدئة

قوى وأحزاب عربية تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة

قوى وأحزاب عربية تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة