رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الداخلية بغزة، مساء اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء، مرفقةً بعض التوجيهات للمسافرين الواردة أسماءهم في الكشوفات.وقالت الوزارة: إن "السفر سيكون للحافلتين السادسة والسابعة من كشف المسافرين رقم (2022/29)"، بالإضافة إلى الحافلة الرابعة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/30).وشددت على ضرورة التواجد في تمام الساعة الثامنة صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.وتابعت الوزارة: "لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه"، مضيفة: "يجب إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر".وأكدت أهمية تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، كما ويجب إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.