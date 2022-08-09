مجدلاني: الاحتلال يرتكب جريمة بشعة بنابلس والعالم يقابل ذلك بإدانات "خجولة"

رام الله - دنيا الوطنأدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أحمد مجدلاني، المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس صباح اليوم الثلاثاء، والتي أدت استشهاد ثلاثة مواطنين.وقال مجدلاني إن "استهداف الاحتلال بصاروخ انيرجا لأحد المنازل جريمة حرب واستمرار لسياسة الاحتلال بإرهاب الدولة المنظم، وأن استخدام الأسلحة المحرمة دوليا ضد المدنيين العزل من قبل قوات الاحتلال يتطلب موقفا دوليا حازما".وأضاف مجدلاني أمام التصعيد المستمر لقوات الاحتلال وبأوامر مباشرة من رئيس حكومتها والتي تقوم بعمليات الإعدام الميداني فإن "محكمة الجنايات الدولية مطالبة بفتح تحقيق فوري بهذه الجرائم".وتابع أن "الاحتلال يتغول بإجراءته العنصرية عندما يشاهد العالم صامتا أمام هذه الجرائم التي تقابل بإدانات خجولة".وأكد مجدلاني أن "القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية هي كل لا يتجزأ، ويجب على المجتمع الدولي وقف سياسة الكيل بمكيالين التي تشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم".